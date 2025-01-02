Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:41

«Детройт» одержал победу над «Орландо»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Детройт» дома победил «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:96.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Мэджик» Джейлен Саггс, набравший 24 очка, у «Пистонс» лучшим стал Джейден Иви с 22 очками.

«Детройт» с результатом 14-18 занимает 10-е место в Восточной конференции, «Орландо» идет 4-м — 20-14.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Орландо» — 105:96 (31:21, 34:28, 19:26, 21:21)

ДЕТ: Иви (22), Каннингэм (19), Дюрен (18), Харрис (17), Хардуэй (12).

ОРЛ: Саггс (24), Колдуэлл-Поуп (21), Картер (15).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Орландо Мэджик
Читайте также
Дубль Марченко и два очка Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Каролину»
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Как спортсмены поздравили россиян с Новым годом: Ротенберг, Навка, Щербакова и другие
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

30 очков Пула помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости