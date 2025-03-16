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16 марта 2025, 06:21

«Оклахома» победила «Детройт», Гилджес-Александер набрал 48 очков

Руслан Минаев

«Оклахома» на выезде победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:107.

Самым результативным игроком у гостей стал Шэй Гилджес-Александер — 48 очков. У хозяев больше всех очков набрал Тобайас Харрис — 18.

«Тандер» лидирует в таблице Западной конференции — 55 побед в 67 матчах. «Пистонс» с 37 победами в 68 матчах — на 6-й строчке на «Западе».

«Милуоки» дома победил «Индиану» — 126:119. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 34 очка и сделал 10 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 113:115 (27:30, 24:33, 30:23, 32:29)

16 марта. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Детройт» — «Оклахома» — 107:113 (23:24, 31:31, 23:36, 30:22)

16 марта. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Мемфис» — «Майами» — 125:91 (38:27, 25:21, 31:19, 31:24)

16 марта. Мемфис. «FedExForum».

«Милуоки» — «Индиана» — 126:119 (38:30, 27:30, 35:22, 26:37)

16 марта. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Хьюстон» — «Чикаго» — 117:114 (22:29, 38:36, 25:18, 32:31)

16 марта. Хьюстон. «Toyota Center».

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БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
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