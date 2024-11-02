Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 04:14

«Нью-Йорк» на выезде переиграл «Детройт», Брансон набрал 36 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Детройт» на своем паркете проиграл «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:128.

Разыгрывающий защитник гостей Джейлен Брансон набрал 36 очокв и стал самым результативным игроком встречи.

«Нью-Йорк» с результатом 3-2 занимает 3-е место в Восточной конференции. «Детройт» — на последней строчке (1-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 98:128 (13:39, 33:30, 28:35, 24:24)

Д: Каннингем (22), Харрис (13), Фонтеккьо (12).

Н: Брансон (36), Ануноби (21), Таунс (21 + 11 подборов), Бриджес (15), Харт (13).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
Читайте также
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Губернатор сообщил о повреждении семи домов при обстреле Орловской области ВСУ
Фигуристка Медведева намекнула на расставание с Чигиревым
В Санкт-Петербурге женщина скончалась после липосакции
Популярное видео
«Сибирь» настиг кризис
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
Мартемьянов уволен из «Амура»
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Финикс» победил «Клипперс» в НБА, Букер набрал 40 очков

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости