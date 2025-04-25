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Сегодня, 05:15

«Нью-Йорк» вышел вперед в серии с «Детройтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карл-Энтони Таунс против Джейлена Дюрена.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Нью-Йорк» переиграл «Детройт» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 118:116. «Никс» вышли вперед в серии — 2-1.

Центровой Карл-Энтони Таунс набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

Четвертый матч в серии состоится в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 116:118 (27:33, 26:33, 30:27, 33:25)

Д: Каннингем (24 + 11 передач), Хардуэй (24), Шредер (18), Дюрен (16).

Н: Таунс (31), Брансон (30), Ануноби (22), Бриджес (20).

Счет в серии: 1-2.

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
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