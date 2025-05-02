«Нью-Йорк» переиграл «Детройт» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Нью-Йорк» выиграл у «Детройта» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 116:113. «Никс» выиграли серию — 4-2.
Разыгрывающий защитник нью-йоркской команды Джейлен Брансон набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Во втором раунде «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Шестой матч
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 113:116 (23:37, 38:22, 24:37, 28:20)
Д: Каннингем (23), Дюрен (21), Бизли (20), Томпсон (17), Харрис (14).
Н: Брансон (40), Бриджес (25), Ануноби (22), Харт (13 + 10 подборов).
Счет в серии: 2-4.
