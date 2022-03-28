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Сегодня, 01:06

Дабл-дабл Стюарта не спас «Детройт» от поражения в матче с «Никс»

Сергей Разин
корреспондент
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«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Детройт» со счетом 104:102.

Самым результативным на паркете стал форвард «Пистонс» Марвин Багли, набравший 27 очков. У его одноклубника Айзея Стюарта 10 очков и 10 подборов.

После этого матча «Никс» с 33 победами занимают 11-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 20 победами — на последней строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 102:104 (22:34, 25:25, 32:21, 23:24)

27 марта

БК Детройт Пистонс
БК Нью-Йорк Никс
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