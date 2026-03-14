«Детройт» выиграл у «Мемфиса», Дюрен оформил дабл-дабл

«Детройт» победил «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:110. Центровй «Пистонс» Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл — 30 очков и 13 подборов.

В других встречах «Торонто» на своем паркете переиграл «Финикс» (122:115), «Индиана» потерпела поражение от «Нью-Йорка» (92:101), «Даллас» проиграл «Кливленду» (105:138).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Мемфис» — 126:110 (37:35, 31:26, 30:23, 28:26)

Д: Дюрен (30 + 13 подборов), Каннингем (17), Сассер (16), Д. Робинсон (14).

М: Смолл (23), Джером (21), Спенсер (19), Проспер (17).

«Торонто» — «Финикс» — 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23)

Т: Ингрэм (36), Барретт (22), Куикли (17), Барнс (14), Уолтер (12).

Ф: Грин (34), Букер (31), Аллен (15).

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 92:101 (21:24, 24:32, 29:20, 18:25)

И: Уокер (18), Несмит (12), Зубац (11).

Н: Брансон (29), Ануноби (25), Робинсон (12 + 22 подбора), Бриджес (11).

«Даллас» — «Кливленд» — 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30)

Д: Флэгг (25), Маршалл (17), Кристи (12), Уильямс (12), Пауэлл (11 + 11 подборов).

К: Э. Мобли (29), Митчелл (24), Харден (17), Эллис (13).