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31 очко Хирро помогло «Майами» обыграть «Детройт»

05:36

«Детройт» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:100. «Пистонз» потерпели третье поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро, набравший 31 очко.

«Майами» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Детройт» располагается на 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Майами» — 92:100 (25:20, 28:26, 23:21, 16:33)

Д: Грант (21), Бей (15), Джексон (13).

М: Хирро (31), Лаури (15), Адебайо (15), Батлер (15).

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Евгений Козинов все материалы автора
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