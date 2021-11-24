31 очко Хирро помогло «Майами» обыграть «Детройт»
«Детройт» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:100. «Пистонз» потерпели третье поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро, набравший 31 очко.
«Майами» идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Детройт» располагается на 14-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Майами» — 92:100 (25:20, 28:26, 23:21, 16:33)
Д: Грант (21), Бей (15), Джексон (13).
М: Хирро (31), Лаури (15), Адебайо (15), Батлер (15).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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