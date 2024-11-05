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«Лейкерс» проиграли «Детройту», Леброн оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леброн Джеймс против Симоне Фонтеккьо.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Детройт» на своем паркете переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:103.

Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем оформил трипл-дабл — 17 очков, 11 подборов и 11 передач. Лидер лос-анджельской команды Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 20 очков и 11 передач.

«Лейкерс» с результатом 4-3 идут на 6-й строчке в Западной конференции. «Детройт» Занимает 8-е место в Восточной конференции — 3-5.

В другом матче «Атланта» на своем паркете проиграла «Бостону» — 93:123. «Селтикс» одержали третью победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «ЛА Лейкерс» — 115:103 (33:22, 34:31, 16:24, 32:26)

Д: Айви (26), Хардуэй (19), Каннингем (17 + 11 подборов + 11 передач), Харрис (15), Дюрен (11 + 14 подборов).

Л: Дэвис (37), Джеймс (20 + 11 передач), Ривз (17).

«Атланта» — «Бостон» — 93:123 (30:35, 23:40, 22:28, 18:20)

А: Джонсон (20 + 11 подборов), Оконгву (18 + 10 подборов), Рисаше (15).

Б: Тейтум (28), Уайт (21), Притчард (18), Холидэй (16).

Баскетбол
НБА
БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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