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«Детройт» прервал серию побед «Лейкерс»

Павел Лопатко

«Детройт» победил «Лейкерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 113:110.

Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Лейкерс» Лука Дончич — у него 32 очка.

У «Детройта» серия из четырех побед подряд. Он занимает первое место в таблице Восточной конференции (52-19). «Лейкерс» (46-26) располагаются на третьем месте в Западной конференции, у команды прервалась серия из девяти побед кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Лейкерс» — 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)

Д: Дженкинс (30 очков), Дюрен (20 + 11 подборов), Харрис (14)
Л: Дончич (32), Ривз (24), Эйтон (13 + 10 подборов)

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НХЛ
БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Лука Дончич
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