«Клипперс» уступили «Детройту», Харден оформил дабл-дабл

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде уступили «Детройту» со счетом 97:106.

Самым результативным на паркете стал защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, набравший 32 очка. У гостей защитник Джеймс Харден набрал 18 очков и сделал 12 подборов.

«Клипперс» с 31 победой в 57 матчах занимают шестое место в Западной конференции, «Детройт» с 32 победами в 58 играх — на шестой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бруклин» — 107:99 (30:20, 37:39, 18:28, 22:12)

25 февраля. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Детройт» — «ЛА Клипперс» — 106:97 (23:17, 28:32, 34:26, 21:22)

25 февраля. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Индиана» — «Денвер» — 116:125 (28:36, 30:28, 25:36, 33:25)

25 февраля. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

«Филадельфия» — «Чикаго» — 110:142 (30:39, 28:36, 18:40, 34:27)

25 февраля. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

«Атланта» — «Майами» — 98:86 (23:22, 27:20, 23:23, 25:21)

25 февраля. Атланта. «State Farm Arena».