«Клипперс» обыграли «Детройт», «Орландо» выиграл у «Чикаго»
05:36
«Детройт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА (98:100). В других встречах «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Нью-Йорка» (106:116), «Орландо» обыграл «Чикаго» (115:106).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Клипперс» — 98:100 (27:30, 22:23, 28:20, 21:27)
Д: Грант (28), Бей (17), Стюарт (12).
К: Джексон (29), Зубац (18 + 13 подборов), Кеннард (17 + 10 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 106:116 (26:26, 26:27, 37:40, 17:23)
НО: Ингрэм (28), Уильямсон (25), Маршалл (14).
НЙ: Рэндл (32), Беркс (21), Буллок (16).
«Чикаго» — «Орландо» — 106:115 (22:32, 31:22, 19:39, 34:22)
Ч: Лавин (30), Вучевич (29 + 11 подборов), Тайс (16).
О: Эннис (22), Картер (19 + 12 подборов), Харрис (15), Картер-Уильямс (15).
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