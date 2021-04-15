«Клипперс» обыграли «Детройт», «Орландо» выиграл у «Чикаго»

«Детройт» проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА (98:100). В других встречах «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Нью-Йорка» (106:116), «Орландо» обыграл «Чикаго» (115:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Клипперс» — 98:100 (27:30, 22:23, 28:20, 21:27)

Д: Грант (28), Бей (17), Стюарт (12).

К: Джексон (29), Зубац (18 + 13 подборов), Кеннард (17 + 10 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Нью-Йорк» — 106:116 (26:26, 26:27, 37:40, 17:23)

НО: Ингрэм (28), Уильямсон (25), Маршалл (14).

НЙ: Рэндл (32), Беркс (21), Буллок (16).

«Чикаго» — «Орландо» — 106:115 (22:32, 31:22, 19:39, 34:22)

Ч: Лавин (30), Вучевич (29 + 11 подборов), Тайс (16).

О: Эннис (22), Картер (19 + 12 подборов), Харрис (15), Картер-Уильямс (15).