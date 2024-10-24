«Детройт» дома проиграл «Индиане»

«Детройт» на своем паркете проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:115.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем, который набрал 28 очков.

Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Индиана» — 109:115 (31:25, 27:24, 32:33, 19:33)

Д: Каннингем (28), Айви (17), Хардуэй (14), Бизли (14).

И: Тернер (20), Сиакам (19), Матурин (19), Халибертон (15), Макконнелл (14).