«Финикс» на выезде переиграл «Детройт»

«Финикс» в гостях обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:121.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Санс» Кевин Дюрант, набравший 36 очков. Kучшим у «Пистонс» стал легкий форвард Тобиас Харрис с 21 очком.

«Финикс» одержал 20 победу и занимает 10-е место в Западной конференции, «Детройт» потерпел 20 поражение и идет 8-м на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Финикс» — 1:1 (29:30, 31:31, 35:37, 26:27)

ФИН: Дюрант (36), Букер (35), Ричардс (21), Данн (12).

ДЕТ: Харрис (21), Каннингэм (20), Дюрен (15), Бизли (14), Хардуэй (12), Сассер (11).