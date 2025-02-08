«Детройт» выиграл у «Филадельфии»

«Детройт» на своем паркете обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:112.

Атакующий защитник «Пистонс» Малик Бизли набрал 36 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Детройт» с результатом 26-26 занимает 7-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 20-31.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Филадельфия» — 125:112 (42:27, 36:22, 29:39, 18:24)

Д: Бизли (36), Харрис (22), Томпсон (14), Дюрен (13 + 13 подборов).

Ф: Макси (27), Эмбиид (23), Убре (14 + 11 подборов), Джордж (14), Граймс (14).