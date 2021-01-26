«Детройт» прервал серию из четырех поражений подряд, обыграв лидера конференции «Филадельфию»

«Детройт» в матче регулярного сезона НБА победил «Филадельфию» (119:104). Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Делон Райт, на счету которого 28 очков, 7 подборов и 9 результативных передач.

Несмотря на победу, «Детройт» остался на последнем месте на «Востоке», «Филадельфия» же лидирует в Восточной конференции.

Во втором матче дня «Индиана» победила «Торонто» (129:114). Самый большой вклад в победу «Пэйсерс» внес защитник Малколм Брогдон, на счету которого 36 очков, 7 подборов и 9 результативных передач.

После этой победы «Индиана» находится на четвертом месте на «Востоке», а канадская команда — на 11-м.

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Детройт» — «Филадельфия» — 119:104 (34:23, 30:27, 25:25, 30:29)

«Индиана» — «Торонто» — 129:114 (33:30, 37:30, 28:37, 31:17)