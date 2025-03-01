Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

1 марта 2025, 05:31

«Денвер» победил «Детройт», Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Детройт» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:134.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 17 подборов и 13 передач.

«Денвер» с результатом 39-21 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Детройт» занимает 6-е место в Восточной конференции — 33-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Денвер» — 119:134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)

Дет: Бизли (16), Томпсон (13), Харрис (12), Фонтеккьо (12).

Ден: Дж. Мюррэй (31), Портер (28), К. Браун (23), Йокич (23 + 17 подборов + 13 передач).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Детройт Пистонс
Читайте также
Штурмовики группировки войск «Восток» рассказали об освобождении Ровного
Журова оценила решение Овечкина подписать контракт с «Вашингтоном»
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с блокировкой СБП
Ямаль — не новый Месси. У него свой путь и свои приоритеты
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
«Я вернулся!» Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на один год: условия контракта
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Нью-Орлеан» победил «Финикс», Уильямсон оформил трипл-дабл

«Бостон» потерпел поражение от «Кливленда», Тейтум оформил дабл-дабл

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости