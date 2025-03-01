«Денвер» победил «Детройт», Йокич оформил трипл-дабл

«Детройт» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:134.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 17 подборов и 13 передач.

«Денвер» с результатом 39-21 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Детройт» занимает 6-е место в Восточной конференции — 33-27.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Денвер» — 119:134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)

Дет: Бизли (16), Томпсон (13), Харрис (12), Фонтеккьо (12).

Ден: Дж. Мюррэй (31), Портер (28), К. Браун (23), Йокич (23 + 17 подборов + 13 передач).