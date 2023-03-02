41 очко Лавина помогло «Чикаго» обыграть «Детройт»

«Чикаго» на выезде переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:115. «Пистонз» потерпели шестое поражение подряд.

В другой встрече «Шарлотт» на своем паркете потерпел поражение от «Финикса» — 91:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Финикс» — 91:105 (22:27, 19:30, 32:22, 18:26)

Ш: Убре (26), Розир (20), Хэйворд (15), Уильямс (11 + 10 подборов).

Ф: Букер (37), Дюрант (23), Эйтон (16 + 16 подборов).

«Детройт» — «Чикаго» — 115:117 (36:38, 18:31, 32:32, 29:16)

Д: Богданович (34), Диалло (19), Айви (18).

Ч: Лавин (41), Дерозан (21), Уайт (14).