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«Чикаго» обыграл «Детройт» в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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19 января. «Детройт» — «Чикаго» — 108:126.
Фото Reuters

«Детройт» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:126. Встреча прошла на «Аккор Арене» в Париже.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал 30 очков.

«Чикаго» с результатом 21-24 идет на 10-й строчке в Восточной конференции. «Детройт» — последний (12-36).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 108:126 (24:31, 30:34, 25:28, 29:33)

Д: Богданович (25), Бей (18 + 10 подборов), Диалло (17), Айви (12).

Ч: Лавин (30), Дерозан (24), Вучевич (18 + 14 подборов), Досунму (13).

БК Детройт Пистонс
БК Чикаго Буллз
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