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27 февраля 2025, 05:21

«Детройт» обыграл «Бостон», Каннингем оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Детройт» переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:97. Разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем оформил дабл-дабл — 21 очко и 11 передач.

В другой встрече «Индиана» одержала победу над «Торонто» — 111:91.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 117:97 (29:20, 26:35, 35:24, 27:18)

Д: Бизли (26), Каннингем (21 + 11 передач), Харрис (16), Дюрен (13 + 11 подборов).

Б: Тейтум (27), Уайт (18), Притчард (18), Порзингис (11).

«Индиана» — «Торонто» — 111:91 (26:24, 25:17, 30:23, 30:27)

И: Халибертон (33 + 10 передач), Тернер (18), Сиакам (15), Несмит (12).

Т: Куикли (18), Барретт (16), Мобо (16).

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НБА
БК Бостон Селтикс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Торонто Рэпторз
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