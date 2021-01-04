«Детройт» проиграл «Бостону»

«Бостон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (122:120). «Пистонс» потерпели пятое поражение в шести играх на старте сезона.

«Селтикс» идут на 8-м месте в таблице Восточной конференции. «Детройт» располагается 14-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Бостон» — 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)

Д: Грант (22), Михайлюк (15), Пламли (13).

Б: Браун (31), Тейтум (24 + 12 передач), Смарт (17).