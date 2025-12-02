«Детройт» победил «Атланту», «Милуоки» проиграл «Вашингтону»

«Детройт» победил «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 99:98.

Форвард «Хокс» Джелейн Джонсон набрал 29 очков и сделал 13 подборов.

«Детройт» (17-4) лидирует в таблице Восточной конференции, «Атланта» (13-9) занимает седьмое место.

В другом матче игрового дня «Вашингтон» на своем паркете одолел «Милуоки» — 129:126.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бакс» Кевин Портер-младший — у него 30 очков.

«Милуоки» (9-13) идет на 11-м месте в таблице Восточной конференции, «Вашингтон» занимает последнее место (3-16).

Еще в одном матче «Кливленд» в гостях обыграл «Индиану» — 135:119.

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 43 очка.

«Кливленд» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает шестое место в Восточной конференции (13-9). «Индиана» (4-17) расположилась на 14-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Атланта» — 99:98 (25:27, 25:22, 24:19, 25:30)

Д: Дюрен (21 очко + 11 подборов), Каннингэм (18), Холланд (17)

А: Джонсон (29 + 13 подборов), Александер-Уокер (26), Оконгву (20)

«Вашингтон» — «Милуоки» — 129:126 (28:34, 30:32, 33:28, 38:32)

В: Макколлум (28), Багли (22), Уайтмор (17)

М: Портер-младший (30), Адетокунбо (26), Роллинс (14)

«Индиана» — «Кливленд» — 119:135 (25:37, 29:29, 36:33, 29:36)

И: Сиакам (26), Нембхард (21), Мэтьюз (15)

К: Митчелл (43), Тайсон (27 + 11 подборов), Мобли (13)