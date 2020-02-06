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Деррик Роуз пропустит конкурс мастерства на звездном уикенде НБА

10:14
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Защитник «Детройта» Деррик Роуз пропустит конкурс мастерства на звездном уикенде НБА-2020, который пройдет в родном для баскетболиста Чикаго с 14 по 16 февраля, сообщает ESPN.

31-летний защитник получил повреждение паховых мышц в матче регулярного чемпионата против «Денвера» (128:123 ОТ) в прошлое воскресенье и с тех пор не появлялся на паркете. По информации источника, у Роуза также есть проблемы с левым бедром. Пока неизвестно, кто заменит баскетболиста на конкурсе мастерства.

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