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Сегодня, 07:43

«Денвер» победил «Юту», Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:103. «Джаз» потерпели 6 поражение подряд на старте сезона.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 27 очками и 16 подборами.

В другом матче «Финикс» выиграл у «Портленда» — 103:97. «Санс» одержали четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Юта» — 129:103 (37:26, 28:30, 34:19, 30:28)

Д: Йокич (27 + 16 подборов), Портер (20), Стротер (19), К. Браун (17).

Ю: Кесслер (18 + 14 подборов), Джузэнг (17), Джордж (16), Коллинз (15).

«Финикс» — «Портленд» — 103:97 (22:18, 21:29, 44:18, 16:32)

Ф: Букер (28), Дюрант (21), Аллен (18), Джонс (15), Бил (15).

П: Саймонс (20), Грант (20), Авдия (13), Бэнтон (12).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
БК Юта Джаз
Никола Йокич
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