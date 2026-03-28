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28 марта, 06:28

«Денвер» переиграл «Юту», Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич (слева) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Денвер» выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 135:129. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 33 очка, 17 подборов и 12 передач.

«Денвер» продлил победную серию и с результатом 47-28 занимает 4-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 14-й строчке — 21-53.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Юта» — 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24)

Д: Йокич (33 + 17 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (31 + 14 передач), Гордон (17).

Ю: Филиповски (25), Уильямс (24), Бэйли (15), Сенсабо (13).

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БК Денвер Наггетс
БК Юта Джаз
Никола Йокич
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