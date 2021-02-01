47 очков Йокича принесли «Далласу» победу над «Ютой»

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юты» со счетом 128:117.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 47 очков и сделавший 11 подборов.

После этого матча «Денвер» с 12 победами занимает четвертое место в Западной конференции, «Юта» с 15 очками — на второй строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Юта» — 128:117 (43:29, 36:25, 24:37, 25:26)