«Денвер» вырвал победу у «Далласа», «Хьюстон» обыграл «Атланту»

«Даллас» (23-14) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Денверу» (26-11) — 106:107. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Никола Йокич, набравший 33 очка. На последних секундах встречи при счете 105:106 он совершил решающее попадание.

В параллельной встрече «Хьюстон» (25-11) обыграл «Атланту» (8-30) — 122:115. Трипл-даблами отметились Джеймс Харден и Трэй Янг.

Также «Торонто» (25-13) в овертайме обыграл «Шарлотт» (15-25) — 112:110.