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«Денвер» обыграл «Торонто» в НБА, Йокич оформил трипл-дабл

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Денвер» дома одержал победу над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:119.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. На счету серба трипл дабл — 28 очков, 14 подборов и 14 передач.

После 7 матчей «Денвер» идет 8-м в Западной конференции НБА. «Торонто» занимает 13-ю позицию на «Востоке» после 8 игр.

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«Денвер» — «Торонто» — 121:119 (34:37, 25:27, 29:29, 33:26)

5 ноября. Денвер. «Ball Arena».

Д: Йокич (28 очков, 14 подборов, 14 передач), Уэстбрук (21), Портер (19)

Т: Дик (26), Пелтль (24+10 подборов), Барретт (16)

«Даллас» — «Индиана» — 127:134 (29:36, 30:27, 36:33, 32:38)

Д: Дончич (34+15 передач), Ирвинг (27), Маршалл (20)

И: Тернер (30+11 подборов), Халибертон (25+12 передач), Сиакам (23)

5 ноября. Даллас. «American Airlines Center».

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Индиана Пэйсерс
БК Торонто Рэпторз
Никола Йокич
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