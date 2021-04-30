«Денвер» выиграл у «Торонто», «Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану»
06:23
«Оклахома-Сити» проиграла «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА (95:109). В другой встрече «Денвер» обыграл" Торонто" (121:111).
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» — 95:109 (20:31, 23:29, 25:19, 27:30)
О: Дорт (17), Маледон (16), Бэйзли (15).
Н: Уильямсон (27), Ингрэм (24), Эрнангомес (13 + 10 подборов).
«Денвер» — «Торонто» — 121:111 (30:33, 29:24, 28:28, 34:26)
Д: Портер (23), Йокич (19 + 11 подборов), Грин (15).
Т: Ануноби (25), Лаури (20), Берч (20).
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