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«Денвер» выиграл у «Торонто», «Оклахома» проиграла «Нью-Орлеану»

06:23
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«Оклахома-Сити» проиграла «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА (95:109). В другой встрече «Денвер» обыграл" Торонто" (121:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Нью-Орлеан» — 95:109 (20:31, 23:29, 25:19, 27:30)

О: Дорт (17), Маледон (16), Бэйзли (15).

Н: Уильямсон (27), Ингрэм (24), Эрнангомес (13 + 10 подборов).

«Денвер» — «Торонто» — 121:111 (30:33, 29:24, 28:28, 34:26)

Д: Портер (23), Йокич (19 + 11 подборов), Грин (15).

Т: Ануноби (25), Лаури (20), Берч (20).

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