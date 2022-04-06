«Сан-Антонио» в гостях победил «Денвер», Йокич набрал 41 очко
«Сан-Антонио» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победил «Денвер» со счетом 116:97.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев площадки Никола Йокич, набравший 41 очко.
«Денвер» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» — десятый.
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Сан-Антонио» — 97:116 (30:32, 14:32, 35:21, 18:31)
Д: Окич (41),Гордон (16).
С: Васселл (41), Джонсон (20).
Денвер. Ball Arena.
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