Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Сакраменто»

«Денвер» на своем паркете обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:123.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 35 очков, 22 подбора и 17 передач.

«Денвер» одержал четвертую победу подряд и с результатом 28-16 занимает 4-е место в Западной конференции. «Сакраменто» идет на 8-й строчке — 23-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 132:123 (40:31, 34:21, 36:33, 22:38)

Д: Йокич (35 + 22 подбора + 17 передач), К. Браун (21), Портер (20), Дж. Мюррэй (18), Уэстбрук (18).

С: Дерозан (24), Сабонис (23 + 19 подборов), Фокс (17), Монк (15), Макдермотт (15).