«Денвер» проиграл «Сакраменто», впервые уступив за семь матчей

«Сакраменто» в домашнем матче регулярного сезона НБА в овертайме победил «Денвер» — 100:97. Команда из штата Колорадо впервые уступила за семь игр. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Харрисон Барнс, набравший 30 очков.

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