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«Денвер» проиграл «Сакраменто», впервые уступив за семь матчей

03:58
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«Сакраменто» в домашнем матче регулярного сезона НБА в овертайме победил «Денвер» — 100:97. Команда из штата Колорадо впервые уступила за семь игр. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Харрисон Барнс, набравший 30 очков.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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