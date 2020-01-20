«Денвер» проиграл «Индиане», Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» (29-13) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА уступил «Индиане» (28-15) — 107:115. В конце третьей четверти хозяева вели с преимуществом в 11 очков, но упустили его. Самым результативным игроком стал центровой «Наггетс» Никола Йокич оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Индиана» — 107:115 (21:15, 29:29, 31:30, 26:41)

Д: Йокич (30+10 подборов)

И: Уоррен (22)

20 января.