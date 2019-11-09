«Денвер» продлил победную серию, обыграв «Филадельфию»

«Денвер» переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА (100:97). Это третья подряд победа «Наггетс» и третье кряду поражение «Сиксерс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Филадельфия» — 100:97 (18:24, 24:33, 23:27, 35:13)

Д: Йокич (26 + 11 подборов), Мюррей (22 + 11 передач), Бартон (20).

Ф: Эмбиид (19 + 15 подборов), Харрис (13 + 10 подборов), Нето (13).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей