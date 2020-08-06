«Денвер» победил «Сан-Антонио», «Филадельфия» обыграла «Вашингтон»

«Сан-Антонио» (29-38) в матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Денверу» (45-23) — 126:132. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Наггетс» Майкл Портер, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. У Николы Йокича 25 баллов и 11 результативных передач.

Также «Вашингтон» (24-44) проиграл «Филадельфии» (41-27) — 98:107. Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Денвер» — 126:132 (28:32, 37:30, 24:27, 37:43)

С: Гей (24)

Д: Портер (30+15 подборов), Йокич (25+11 передач)

Вашингтон" - «Филадельфия» — 98:107 (20:26, 27:28, 27:23, 24:30)

В: Брайант (19+10 подборов), Робинсон (19)

Ф: Эмбиид (30+11 подборов).