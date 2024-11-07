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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никола Йокич.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Денвер» на своем паркете выиграл у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:122. «Тандер» потерпели первое поражение в сезоне.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 20 подборов и 16 передач.

«Оклахома» с результатом 7-1 идет на 2-й строчке в Западной конференции, а «Денвер» занимает 6-е место — 5-3.

В другом матче «Финикс» дома выиграл у «Майами» — 115:112.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Майами» — 115:112 (26:25, 29:33, 29:29, 31:25)

Ф: Дюрант (32), Букер (22), Нуркич (20 + 18 подборов).

М: Хирро (28), Хайсмит (19), Батлер (15), Адебайо (12 + 12 подборов).

«Денвер» — «Оклахома» — 124:122 (30:32, 25:34, 40:29, 29:27)

Д: Уэстбрук (29), К. Браун (24), Портер (24), Йокич (23 + 20 подборов + 16 передач).

О: Джейлен Уильямс (29 + 10 подборов), Гилджес-Александер (28).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Майами Хит
БК Финикс Санс
Оклахома-Сити Тандер
Никола Йокич
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