«Денвер» сравнял счет в серии с «Оклахомой», Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» выиграл у «Оклахомы» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 119:107. Счет в серии стал равный — 3-3.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 29 очков и 14 подборов. У «Тандер» 32 очка набрал разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александер.

Седьмой матч в серии состоится 18 мая и начнется в 22:30 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Денвер» — «Оклахома» — 119:107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25)

Д: Йокич (29 + 14 подборов), Дж. Мюррэй (25), К. Браун (23 + 11 подборов).

О: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (19 + 11 подборов), Дорт (10), Карузо (10), Уоллес (10).

Счет в серии: 3-3.