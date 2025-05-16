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16 мая 2025, 06:21

«Денвер» сравнял счет в серии с «Оклахомой», Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Николай Йокич с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Денвер» выиграл у «Оклахомы» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 119:107. Счет в серии стал равный — 3-3.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 29 очков и 14 подборов. У «Тандер» 32 очка набрал разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александер.

Седьмой матч в серии состоится 18 мая и начнется в 22:30 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч

«Денвер» — «Оклахома» — 119:107 (31:28, 27:33, 32:21, 29:25)

Д: Йокич (29 + 14 подборов), Дж. Мюррэй (25), К. Браун (23 + 11 подборов).

О: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (19 + 11 подборов), Дорт (10), Карузо (10), Уоллес (10).

Счет в серии: 3-3.

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Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
Оклахома-Сити Тандер
Никола Йокич
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