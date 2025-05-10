«Денвер» в овертайме победил «Оклахому» и вышел вперед в серии

«Денвер» в третьем матче четвертьфинала плей-офф НБА в овертайме обыграл «Оклахому» со счетом 113:104.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тандер» Джален Уильямс, набравший 32 очка. У «Наггетс» защитник Джамал Мюррей набрал 27 очков, на счету центрового Николы Йокича 20 очков и 15 подборов.

Счет в серии 2-1 в пользу «Денвера». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 22:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Денвер» — «Оклахома» — 113:104 ОТ (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)

10 мая. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 2-1