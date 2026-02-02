Дабл-дабл Гилджес-Александера принес «Оклахоме» победу над «Денвером»

«Оклахома» победила «Денвер» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 121:111.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 передач. У «Наггетс» больше всего очков набрал защитник Пейтон Уотсон — 29.

«Оклахома» одержала 39-ю победу при 11 поражениях в сезоне и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Денвер» (33 победы и 17 поражений) идет на третьей строчке.

Следующий матч «Оклахома» проведет против «Орландо», а «Денвер» — против «Детройта».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Оклахома» — 111:121 (26:32, 29:30, 30:39, 26:20)

Д: Уотсон (29), Йокич (16), Валанчюнас (13)

О: Гилджес-Александер (34), Уоллес (27), Уиггинс (14), Хольмгрен (14)

2 февраля. Денвер. «Ball Arena».