«Оклахома» прервала серию «Денвера» из 9 побед подряд, «Мемфис» уступил «Финиксу»
«Оклахома» обыграла «Денвер» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 101:99.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александр, набравший 34 очка.
«Оклахома» прервала серию «Денвера» из 9 побед подряд.
В параллельном матче «Мемфис» проиграл «Финиксу» — 110:112.
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Оклахома» — 99:101 (18:27, 29:25, 27:29, 25:20)
Д: Мюррей (26), Гордон (15 + 10 подборов), Браун (14)
О: Гилджес-Александр (34), Гидди (18), Уильямс (11)
23 января. Денвер. «Ball Arena».
«Финикс» — «Мемфис» — 112:110 (32:18, 30:19, 25:35, 25:38)
Ф: Бриджес (24), Пол (22 + 11 передач), Крэйг (20)
М: Морант (27), Бэйн (24), Уильямс (16)
23 января. Финикс. «Footprint Center».
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