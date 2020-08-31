«Денвер» выиграл у «Юты» (119:107) в матче первого раунда плей-офф НБА. Счет в серии стал ничейным — 3-3. Победитель определится в седьмом матче.

В составе победителей самым результативным стала Джамал Маррей, который набрал 50 очков. У «Джаз» с 44 очками лучшим снайпером стал Донован Митчелл.

Седьмой матч состоится 1 сентября. Начало в 19.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

Шестой матч

«Юта» — «Денвер» — 107:119 (36:30, 20:31, 23:27, 28:31)

Счет в серии: 3-3