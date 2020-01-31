«Денвер» обыграл «Юту», «Клипперс» уступил «Сакраменто»

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту» со счетом 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30).

Самым результативным во встрече стал защитник «Юты» Джордан Кларксон, набравший 37 очков.

После этого матча «Денвер» с 33 победами занимает третье место в Западной конференции, «Юта» с 32 победами идет строчкой ниже.

В другом матче «Клипперс» уступил «Сакраменто» со счетом 103:124.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Юта» — 106:100 (21:23, 22:25, 33:22, 30:30)

«ЛА Клипперс» — «Сакраменто» — 103:124 (33:28, 14:36, 24:21, 32:39)