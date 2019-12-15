«Денвер» обыграл «Оклахому», «Детройт» выиграл у «Хьюстона»

Завершились два заключительных матча игрового дня в регулярном чемпионате НБА

«Денвер» дома обыграл «Оклахому» — 110:102. «Хьюстон» уступил «Детройту» — 107:115.

«Денвер» после победы занимает четвертое место на Западе. «Детройт» идет десятым на Востоке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Оклахома» — 110:102 (27:20, 25:29, 30:19, 28:34)

«Хьюстон» — «Детройт» — 107:115 (32:30, 20:32, 23:26, 32:27)