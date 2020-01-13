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«Денвер» обыграл «Клипперс», «Финикс» победил «Шарлотт»

07:15
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«Денвер» (27-12) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Клипперс» (27-13) — 114:104. Самым результативным игроком встречи стал форвард калфиорнийцев Кавай Леонард, набравший 30 очков. Под Джордж не играл.

В параллельной встрече «Финикс» (16-23) обыграл «Шарлотт» (15-27) — 100:92.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «ЛА Клипперс» — 114:104 (29:30, 37:22, 23:22, 25:30)

13 января.

«Финикс» — «Шарлотт» — 100:92 (18:24, 28:21, 25:26, 29:21)

13 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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