«Денвер» обыграл «Финикс», Йокич оформил трипл-дабл
07:24
«Финикс» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА (111:113). Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Денвер» — 111:113 (22:34, 27:22, 32:26, 30:31)
Ф: Рубио (21), Убре (14), Камински (13), Шарич (13).
Д: Мюррей (28), Йокич (22 + 12 подборов + 10 передач), Бартон (13).
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