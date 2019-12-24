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«Денвер» обыграл «Финикс», Йокич оформил трипл-дабл

07:24
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«Финикс» на своем паркете проиграл «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА (111:113). Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Денвер» — 111:113 (22:34, 27:22, 32:26, 30:31)

Ф: Рубио (21), Убре (14), Камински (13), Шарич (13).

Д: Мюррей (28), Йокич (22 + 12 подборов + 10 передач), Бартон (13).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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