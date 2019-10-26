«Денвер» обыграл «Финикс», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА (108:107 ОТ). Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 23 очка, 14 подборов и 12 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Финикс» — 108:107 ОТ (15:21, 24:24, 25:17, 31:33, 13:12)

Д: Мюррей (27), Йокич (23 + 14 подборов + 12 передач), Бизли (17).

Ф: Убре (23), Камински (19 + 11 подборов), Букер (18).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей