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«Денвер» обыграл «Бруклин»

09:24

«Денвер» взял верх над «Бруклином» в регулярном сезоне НБА.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Бруклин» — 101:93 (28:35, 21:26, 30:18, 22:14)

Д: Йокич (18 + 10 подборов), Миллсэп (18), Бартон (17), Грант (12), Харрис (10), Моррис (10), Пламли (10).

Б: Аллен (17+10 подборов), Ирвинг (17), Динуидди (17), Принс (12), Муса (10), Д. Джордан (0+11 подборов).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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