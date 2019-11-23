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«Денвер» обыграл «Бостон» и продлил победную серию

07:41
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«Денвер» дома переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА (96:92). «Наггетс» одержали четвертую победу кряду.

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 18 очков, 16 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Бостон» — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35)

Д: Мюррей (22), Йокич (18 + 16 подборов + 10 передач), Бартон (15).

Б: Браун (22 + 10 подборов), Тейтум (16), Смарт (15).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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