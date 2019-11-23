«Денвер» обыграл «Бостон» и продлил победную серию
07:41
«Денвер» дома переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА (96:92). «Наггетс» одержали четвертую победу кряду.
Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 18 очков, 16 подборов и 10 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Бостон» — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35)
Д: Мюррей (22), Йокич (18 + 16 подборов + 10 передач), Бартон (15).
Б: Браун (22 + 10 подборов), Тейтум (16), Смарт (15).
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