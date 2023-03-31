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Сегодня, 07:43

Трипл-дабл Ингрэма помог «Нью-Орлеану» переиграть «Денвер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» на выезде обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:88. «Пеликанс» прервали четырехматчевую победную серию «Наггетс».

Форвард Брэндон Ингрэм стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл в составе победителей.

«Пеликанс» с результатом 39-38 занимают 7-е место в Западной конференции. «Денвер» лидирует с 51-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Нью-Орлеан» — 88:107 (17:21, 23:29, 30:32, 18:25)

Д: Дж. Мюррэй (21), Б. Браун (19), К. Браун (11), Гордон (11).

Н: Ингрэм (31 + 11 подборов + 10 передач), Макколлум (23), Валанчюнас (15 + 12 подборов), Мерфи (15).

БК Денвер Наггетс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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