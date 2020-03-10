«Денвер» нанес «Милуоки» третье поражение подряд, «Юта» проиграла «Торонто»
06:28
«Денвер» (43-21) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Милуоки» (53-12) — 109:95. «Олени» потерпели третье поражение подряд.
В параллельной встрече «Юта» (41-23) проиграла «Торонто» (46-18) — 92:101. Команда из штата Солт-Лейк-Сити уступила впервые за шесть встреч.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Милуоки» — 109:95 (39:24, 23:30, 14:17, 33:24)
Д: Мюррей (21)
М: Корвер (23)
10 марта.
«Юта» — «Торонто» — 92:101 (22:27, 29:30, 19:19, 22:25)
Ю: Инглс (20)
Т: Сиакам (27+11 подборов), Сиакам (27+13 подборов), Лоури (21)
10 марта.